Edinilen bilgilere göre Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde kaçak sigara satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; A.T. isimli tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerinde yapılan arama neticesinde, tezgah altı ve tezgah arkasında gizlenmiş vaziyette toplam 2 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar ile ilgili olarak işyeri sahibi R.T.(45) isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Fatih Gülnahar