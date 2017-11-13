Erzincan’da 35 dağ keçisi koyun sürüsüne katıldı

Erzincan’ın Merkez Akyazı Beldesi’ne bağlı Başpınar mezrasında dağ keçileri koyun sürüsüne karıştı. Keçileri fark eden çoban köpekleri sürünün içerisinde yaban keçilerini görünce havlamaya başladılar. Köpek sesinin gelmesiyle sürünün içinden ayrılan dağ keçileri Kızlar Kalesi mevkiine doğru kaçmaya başladılar.

Dağ keçisi sürüsünü koyunlara karışmış olarak gören sürü sahibi Erdal Çetin, olayı şaşkınlıkla izledi. Dağ keçilerinin koyun sürüsüne ilk kez bu kadar yaklaştığını ifade eden sürü sahibi, köpekleri ne kadar engellemeye çalışsa da yabani keçileri kaçırmalarına engel olamadı.

Adem Küçükkaya