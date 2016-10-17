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Erzincan'da 5 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan'da 5 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincanda 5 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi

17 Ekim 2016 11:47

Edinilen bilgilere göre Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sigara kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; Erzincan-Erzurum Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan, özel bir yolcu firmasına ait 34 plakalı otobüste yapılan arama neticesinde otobüsün iç yan bölümlerine, klima boşluklarına ve bagaj bölümüne gizlenmiş vaziyette değişik markalarda 2 bin 700 paket; ve yine aynı karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan sürücülüğünü F.Ç (55) isimli şahsın yaptığı 41 plakalı araçta yapılan arama neticesinde aracın farklı bölümlerine gizlenmiş vaziyette değişik markalarda 2 bin 960 paket olmak üzere, toplam 5 bin 660 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili olarak S.K. ve F.Ç. isimli şahıslar hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.  

Fatih Gülnahar


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