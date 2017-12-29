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Erzincan’da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Erzincan ve Erzurum’da başlatılan operasyonlar sürüyor. Erzincan’ın Refahiye kırsalında dün düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzincanda 5 terörist etkisiz hale getirildi

29 Aralık 2017 11:12

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve komando birlikleri, ilçenin Söğütlü köyü kırsalında karadan karla kaplı arazide teröristlere yönelik başlatılan operasyonu sürdürüyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucuları (Komando Karma Timi) tarafından da Çat kırsalında zorlu hava şartlarına rağmen; bölücü terör örgütü mensupları ile kullanabilecekleri sığınak, barınak, depo ve yasadışı malzemelerin tespiti ve imhası ile menfez, köprü ve yayla evlerinin kontrolü maksadıyla operasyon icra edildi. 

Ahmet Akbuğa

 

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