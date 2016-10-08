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Erzincan'da 6 terörist daha öldürüldü

Erzincan'da 6 terörist hava desteği operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Erzincanda 6 terörist daha öldürüldü

08 Ekim 2016 19:19
Erzincan'da 6 terörist daha öldürüldü - Tıkla İzle

Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, Erzincan - Tunceli il sınırına yakın bir mevkide İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 6 terörist yapılan hava desteği ile öldürüldü.

Tespit edilen teröristler 08.10.2016 Cumartesi günü hava desteği harekâtı talebinde bulunularak, Malatya ilinden kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 6 terörist saat 17.30 sıralarında etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur, esenlik ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir.”denildi. 

 

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) -  Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - 

Etiketler: erzincan, terörist


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