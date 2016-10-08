Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, Erzincan - Tunceli il sınırına yakın bir mevkide İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 6 terörist yapılan hava desteği ile öldürüldü.

Tespit edilen teröristler 08.10.2016 Cumartesi günü hava desteği harekâtı talebinde bulunularak, Malatya ilinden kalkan 2 adet F-16 savaş uçağı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 6 terörist saat 17.30 sıralarında etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur, esenlik ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlarımız aralıksız devam etmektedir.”denildi.

Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) -

Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) -