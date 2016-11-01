Erzincan'da sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığını gören bir kişi, av tüfeğiyle ateş ederek iki hayvanı öldürdü. Olay bugün saat 11.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 252. sokakta meydana geldi. Mahallede ikamet eden İ.D., iki köpeğin çocuklara saldırdığını görünce köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat köpeklerin, uzaklaşmadığını ve saldırgan tavırlar sergilediğini gören İ.D., evinden aldığı tüfekle köpeklere ateş etti.

Köpeklerden biri olay yerinde, diğeri ise yaralı olarak götürüldüğü Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağı’nda öldü. Meydana gelen olayın ardından ihbar üzerine sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.D., karakola götürüldü. Karakolda ifadesi alınan İ.D., uzaklaştırmaya çalıştığı sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığını görünce evinden aldığı tüfek ile ateş ettiğini söylediği bildirildi. Olayın ardından İ.D hakkında meskun mahalde ateş etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Fatih Gülnahar