Erzincan'da facia: 3'ü çocuk 7 ölü, 3 yaralı

Hüseyin Adıbelli idaresindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden isimleri tespit edilenler şunlar:

"Sürücü Kamil Karataş, Eylül Zehir (3), Yaren Zehir (4), sürücü Hüseyin Adıbelli, Burhan Olcay (30)"

Yaralılardan isimleri tespit edilenler ise şöyle:

"Duygu Karataş, Mahsun Yıldırım".

Adem Küçükkaya

