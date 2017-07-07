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Erzincan'da işçi minibüsü devrildi: 19 yaralı

Erzincan'da işçileri taşıyan minibüsü devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.

Erzincanda işçi minibüsü devrildi: 19 yaralı

07 Temmuz 2017 10:34

Kaza sabah saatlerinde Erzincan Yaylabaşı Beldesi yolundaki Çatalören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Polat'ın kullandığı 24 EU 791 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple şarampole devrildi. Kazada turşu fabrikasında çalıştığı öğrenilen 19 işçi yaralandı.
Kazayı gören görgü tanıkları minibüsün devrilmesinin ardından araçtan dumanlar çıktığını belirterek, 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdiklerini kaydetti.
Kazada yaralanan 19 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. 

Abdullah Aslan


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