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Erzincan’da teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Erzincanda teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi bulundu

28 Ekim 2017 18:32

Edinilen bilgiye göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesi Söğütlü köyü Taşlıca mezrası Oruçlu bölgesinde düzenlenen Şehit Uzman Çavuş Süleyman Budak Operasyonu kapsamında yapılan aramada toprağa gömülü vaziyetteki 5 depoda terör örgütü mensuplarının kışın kullanmak üzere hazırladıkları 950 kilogram un, 300 kilogram şeker, 73 litre sıvı ve katı yağ, 5 paket çikolata, 2 adet fındık kreması, diş fırçası ve macunu, pirinç. bulgur, zeytin. makarna ile bazı ağrı kesici ilaçlar ve yemek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bölgede arama ve tarama faaliyetleri sürüyor. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: erzincan, Refahiye

 

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