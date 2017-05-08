Diğer
Kategoriler

Erzincan'da trafik kazası; 2 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Erzincanda trafik kazası; 2 ölü, 3 yaralı

08 Mayıs 2017 11:14
Erzincan'da trafik kazası; 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erzincan - Sivas Karayolu’nun 12. kilometresinde, Erzincan Üniversitesi önünde meydana geldi. Erzincan’dan Sivas istikametine giden Adalet Abdulayev yönetimindeki 90 JZ 606 plakalı tır karşı istikametten gelen Ersin Kötüoğlu yönetimindeki 55 ST 880 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil 10 metrelik şarampole yuvarlanarak takla attı.

Yaralanan sürücü Ersin Kötüoğlu ile birlikte İsmail Baykuş ve İbrahim Yavuz, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Erzincan - Sivas karayolu ulaşıma kapanırken, otomobilde sıkışarak, hayatını kaybeden 2 kişi ise AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. 

Abdullah Aslan

Etiketler: erzincan, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!