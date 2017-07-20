Diğer
Kategoriler

Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Erzincanda trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

20 Temmuz 2017 16:42

Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Durmaz idaresindeki 33 BHC 34 plakalı otomobil, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Yurtbaşı Köyü mevkisinde, Şerafettin Demir'in kullandığı 34 NMZ 72 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Fahrettin Durmaz, Şerafettin Demir ve Fahrettin Kiraz olay yerinde Nevzat Durmaz ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobillerde sıkışan cesetler, AFAD ekiplerince çıkarılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Gülhayat Durmaz, Yusuf Durmaz, Eylül Durmaz, Ahmet Durmaz ve Güllüzar Durmaz, hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Fatih Gülnahar

Etiketler: erzincan, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!