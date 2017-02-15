Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 10/02/2017 günü İzzetpaşa Mahallesinde bulunan boş arazide durumundan şüphelenilerek durdurulan T.İ.(23) isimli şahsın yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirilmiş 6 paket toz esrar ele geçirildi.

Yakanlanan T.İ.(23) isimli şahıs hakkında ise “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan 12/02/2017 günü Erzincan-Erzurum karayolu üzeri uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan arama neticesinde ise yolcu eşyalarının arasına gizlenmiş vazıyette 1 Kg 21 Gr toz Eroin ele geçirildi.

Otobüs yolcularından A.K.(23) ve A.C.(24) isimli şahıslar hakkında "TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)" suçundan yasal işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi. A.K. Adli Kontrol kararı ile serbest bırakılırken, A.C ise tutuklandı.

Abdullah Aslan