Ziraat Türkiye Kupası MAÇ SONUCU: Elazığspor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 4
Maçtan dakikalar
14. dakikada konuk ekibin atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Zeynel’in dokunuşyla top filelerle buluştu. 0-1
31. dakikada 24Ercincanspor’un atağında, Elazığspor’lu futbolcunun eline değen top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Oğuz, takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
45. dakikada Yunus’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ömer’in aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.
48. dakikada Zeynel’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Atilla’nın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
61. dakikada sol kanattan Emre’nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Zeynel kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
66. dakikada Enes Batın’ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Muhammed’in vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
80. dakikada Yasin sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu önünde bulan Sefa, plase bir vuruşla golü kaydetti. 0-4
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge xx, Candaş Elbil xx, Murat Temel xx
Elazığspor: Mirsat Budak x, Mehmet Zeki Tunç xx, Ömer Yıldız xx, Yunus Gül x, Enes Batın Kaplan x, Ali Fırat Okur xx, Hakan Esa xx, Çağrı Ortakaya x (Mesut Saray dk. 45 x), Muhammed Akyıldız x, Onur Alsu x, Ömer Kara xx
Yedekler:Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Yiğit, Murat Kalkan
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Anagold 24 Erzincanspor: Bilal Atmaca xx, Ahmet Kaan Ergün xx (Barış Şaffak dk. 82 x), Zeynel Alkan xxx (Can Özgür dk. 79 x), Atilla Aybars Garhan xx (Enes Yılmaz dk. 70 x), Cevrail Serçek xx, Sefa Küpeli xx, Emre Özkurt xx, Yasin Dülger xx, Safa Yıldırım xxx, Ömer Serbest xx, Oguz Küçük xxx
Yedekler: Ahmet Burgaz, Emre Çalık, Nurettin Güneş, Halil İbrahim Keleş
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Zeynel Alkan (dk. 14 ve 61), Oguz Küçük (dk. 31), Sefa Yıldırım (dk. 80) (24 Erzincanspor)
Sarı kart: Enes Yılmaz (Anagold 24 Erzincanspor)
Kamil Cankılıç - Yunus Özhanlı