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Erzincan’ın İliç Belediyesine kayyum atandı

FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp görevinden uzaklaştırılan Erzincan’ın İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan’ın yerine İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar görevlendirildi.

Erzincanın İliç Belediyesine kayyum atandı

30 Kasım 2016 17:04

Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da gözaltına alınan ve aynı gün Anayasanın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddeleri gereğince görevinden uzaklaştırılan Muhlis Doğan’ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 45/2 ve 46. maddeleri uyarınca Erzincan Valiliğinin 29.11.2016 oluru ile İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar’ın getirildiği bildirildi. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: İliç Kaymakamı, kayyum


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