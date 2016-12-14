Galatasaray’a Erzincanlı taraftarlardan sevgi seli

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci haftasında 14 Aralık Çarşamba günü Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzincan'a geldi.

Anagold 24 Erzincanspor maçı için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar yarın saat 14.15'te Erzincan 13 Şubat Stadı'nda mücadele edecek. Galatasaray, Erzincan deplasmanı için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Erzincan Havaalanı'na geldi. Galatasaray kafilesini Erzincan hava alanında sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterileri coşkulu bir şekilde gösterdi. Galatasaraylı futbolcular yarın oynayacakları maç için dinlenmek üzere konaklayacakları otele hareket ettiler.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 14:15

Maçın günü: 15 Aralık 2016

Stadyum: Erzincan Şehir stadı

Maçın hakemi:

Canlı Yayın: A Spor

Canlı anlatım: İha.com.tr

Erzincan Şehir Stadı Galatasaray maçına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olan Anagold 24 Erzincanspor’un maçlarını oynadığı karla kaplanan Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı temizleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubunda yer alan Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadelesini sürdüren Anagold 24 Erzincanspor 14 Aralık 2016 tarihinde Galatasaray ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda saat 14.15’te karşı karşıya gelecek. Müsabakaya saatler kala şehir stadında ki kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı personel kar temizleme araçları ve kürekler ile sahayı ve tribünleri kardan temizliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; “İlimizde 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14.15’te Anagold 24 Erzincanspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanacak. Malumunuz Erzincan’da kar var. Bizde stadımızda kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek olan taraftarlar ve misafirler için tribünlerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle bu müsabakada misafir takım uygulaması yapılmayacak. Anagold 24 Erzincanspor ile Galatasaray taraftarları kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde müsabakayı izleyecek. Taraftarlar tüm Türkiye’ye bu maçta dostluk ve kardeşlik mesajı verecekler. 13 Şubat Şehir Stadı 1964 yılında yapılmış bir stat. Önümüzdeki yıllarda stadımızda yenileme çalışmaları başlayacak. Sahamızın zemini futbol oynamaya uygun. Şu an kar yağışından dolayı oluşan 16 santimetrelik bir kar tabakası mevcut ve bizde kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimize gelecek olan Galatasaray camiasını en iyi şekilde misafir edeceğiz. Tüm Erzincan halkını bu maçı izlemeye davet ediyorum. Bu maç ilimiz açısından önemli bir maç olacak. Galatasaray takımını izleyeceğiz. Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’ı ağırlayacağız. Dostça kardeşçe geçecek olan bu maçta birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemek üzere herkesi 13 Şubat Şehir Stadımıza davet ediyorum. Sporun bütünleşmeyi sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu kabul ederek tüm halkımızı dünyaya ve Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere bu maça davet ediyorum.” dedi.