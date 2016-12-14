Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Erzincanspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erzincanspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, Türkiye Kupası2nda Erzincanspor'a konuk oluyor. Peki Erzincanspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte bu soruların cevabı..

Erzincanspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

14 Aralık 2016 00:50

Galatasaray’a Erzincanlı taraftarlardan sevgi seli

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ikinci haftasında 14 Aralık Çarşamba günü Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Erzincan'a geldi.

Anagold 24 Erzincanspor maçı için hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıkları antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılılar yarın saat 14.15'te Erzincan 13 Şubat Stadı'nda mücadele edecek. Galatasaray, Erzincan deplasmanı için bugün saat 16.00’da özel bir uçakla Erzincan Havaalanı'na geldi. Galatasaray kafilesini Erzincan hava alanında sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterileri coşkulu bir şekilde gösterdi. Galatasaraylı futbolcular yarın oynayacakları maç için dinlenmek üzere konaklayacakları otele hareket ettiler. 

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 14:15

Maçın günü: 15 Aralık 2016

Stadyum: Erzincan Şehir stadı

Maçın hakemi: 

Canlı Yayın: A Spor

Canlı anlatım: İha.com.tr 

Erzincan Şehir Stadı Galatasaray maçına hazırlanıyor 

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olan Anagold 24 Erzincanspor’un maçlarını oynadığı karla kaplanan Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı temizleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubunda yer alan Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadelesini sürdüren Anagold 24 Erzincanspor 14 Aralık 2016 tarihinde Galatasaray ile Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda saat 14.15’te karşı karşıya gelecek. Müsabakaya saatler kala şehir stadında ki kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı personel kar temizleme araçları ve kürekler ile sahayı ve tribünleri kardan temizliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ve açıklamada bulunan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu; “İlimizde 14 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 14.15’te Anagold 24 Erzincanspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanacak. Malumunuz Erzincan’da kar var. Bizde stadımızda kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek olan taraftarlar ve misafirler için tribünlerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle bu müsabakada misafir takım uygulaması yapılmayacak. Anagold 24 Erzincanspor ile Galatasaray taraftarları kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde müsabakayı izleyecek. Taraftarlar tüm Türkiye’ye bu maçta dostluk ve kardeşlik mesajı verecekler. 13 Şubat Şehir Stadı 1964 yılında yapılmış bir stat. Önümüzdeki yıllarda stadımızda yenileme çalışmaları başlayacak. Sahamızın zemini futbol oynamaya uygun. Şu an kar yağışından dolayı oluşan 16 santimetrelik bir kar tabakası mevcut ve bizde kar temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimize gelecek olan Galatasaray camiasını en iyi şekilde misafir edeceğiz. Tüm Erzincan halkını bu maçı izlemeye davet ediyorum. Bu maç ilimiz açısından önemli bir maç olacak. Galatasaray takımını izleyeceğiz. Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray’ı ağırlayacağız. Dostça kardeşçe geçecek olan bu maçta birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemek üzere herkesi 13 Şubat Şehir Stadımıza davet ediyorum. Sporun bütünleşmeyi sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu kabul ederek tüm halkımızı dünyaya ve Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı vermek üzere bu maça davet ediyorum.” dedi.  

Etiketler: Erzincanspor, galatasaray, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, Ziraat Türkiye Kupası maçı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç