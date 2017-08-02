Erzin'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.00 sularında Erzin Kara Mustafalı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, duydukları silah sesleri üzerine dışarı çıkınca traktörün üzerinde kanlar içinde vurulmuş şahsı gördü. Olay yerine polis ekipleri, yaptıkları incelemede vurulan kişinin Oğuz Kaya Yalçın (58) olduğunu tespit etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu tabanca ile vurulan şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yalçın'ın cesedi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede çevrede boş kovanlar bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.