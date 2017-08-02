Diğer
Kategoriler

Erzin'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kişi traktörün üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Erzinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü

02 Ağustos 2017 10:58

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 08.00 sularında Erzin Kara Mustafalı Mahallesinde meydana geldi. Mahalle sakinleri, duydukları silah sesleri üzerine dışarı çıkınca traktörün üzerinde kanlar içinde vurulmuş şahsı gördü. Olay yerine polis ekipleri, yaptıkları incelemede vurulan kişinin Oğuz Kaya Yalçın (58) olduğunu tespit etti.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucu tabanca ile vurulan şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yalçın'ın cesedi Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede çevrede boş kovanlar bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler: Erzin, Hatay, vurulma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!