Erzurum 11 ayda 218 marka çıkardı

ERZURUM 34’ÜNCÜ SIRADA

2017 yılının 11 ayında marka başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli,, Kayseri, Mersin, Muğla, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mardin, Afyon, Malatya, Isparta, Elazığ, Ordu, Edirne, Erzurum olarak kaydedildi.

MARKA AYLIK DAĞILIM

Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT) 2017 yılı verilerine göre Erzurum’dan ocak ayında 23, şubat ayında 23, mart ayında 34, nisan ayında 21, mayıs ayında 21, haziran ayında 20, temmuz ayında 15, ağustos ayında 12, eylül ayında 23, ekim ayında 10 ve kasım ayında ise 16 marka başvurusu gerçekleştirildi.