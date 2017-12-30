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Erzurum 11 ayda 218 marka çıkardı

TÜRK Patent 2017 kasım dönemi iller marka başvuru dağılımını paylaştı. Erzurum’da kasım ayında 16, ocak-kasım ayları kapsamında ise 218 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. İlde 11 aylık düzeyde en çok sayıda marka başvurusunun kaydedildiği dönemler 34 başvuru ile mart, 23 başvuru ile ocak, şubat ve eylül ayları oldu.

Erzurum 11 ayda 218 marka çıkardı

30 Aralık 2017 21:14

ERZURUM 34’ÜNCÜ SIRADA

2017 yılının 11 ayında marka başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli,, Kayseri, Mersin, Muğla, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mardin, Afyon, Malatya, Isparta, Elazığ, Ordu, Edirne, Erzurum olarak kaydedildi.

MARKA AYLIK DAĞILIM

Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT) 2017 yılı verilerine göre Erzurum’dan ocak ayında 23, şubat ayında 23, mart ayında 34, nisan ayında 21, mayıs ayında 21, haziran ayında 20, temmuz ayında 15, ağustos ayında 12, eylül ayında 23, ekim ayında 10 ve kasım ayında ise 16 marka başvurusu gerçekleştirildi.

 

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