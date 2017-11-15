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Erzurum-Ağrı sınırında çatışma: 1 uzman çavuş şehit

Erzurum’un Karayazı ilçesi ile Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Erzurum-Ağrı sınırında çatışma: 1 uzman çavuş şehit

15 Kasım 2017 12:09

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karayazı kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı. Eleşkirt ile Erzurum'un Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı asker, askeri helikopterle Ağrı Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Bölgedeki operasyon devam ediyor. 

Ahmet Akbuğa - Necmettin Eroğlu
 

 

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