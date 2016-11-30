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Erzurum beyaz gelinliğini giydi

Erzurum, yüksek kesimlerde ve kent merkezinde başlayan kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giydi.


30 Kasım 2016 14:31

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Şehir merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaza büründü. Merkezde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı. 

Vatandaşlar yeniden etkili olan karın Erzurum’a yakıştığını belirterek, "Erzurum kış memleketi. Bizim bereketimiz kar. Erzurum yeniden beyaz gelinliğini giydi" dedi. Öte yandan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı belirtilirken, yola çıkacak araç sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıldı. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya
ERZURUM 


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