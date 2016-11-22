Diğer
Kategoriler

Erzurum buz kesti

Erzurum'da gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçülürken, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Erzurum buz kesti

22 Kasım 2016 10:43


Doğu'da kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisine giren bölgede hava sıcaklıkları ciddi düşüş kaydetti. Erzurum'da ise dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kentte şiddetli soğuklar nedeniyle süs havuzları, şadırvanlar, dereler ve göller buz tuttu. Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kazaların önüne geçmek için kaldırımlarda ve caddelerde buz kırma çalışması yürüttü.
Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28, Kars'ta 15, Ağrı'da 7, Erzurum'da 10, Erzincan'da 5, Iğdır'da 2 derece olarak kaydedildi.
Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Ardahan'da sıfırın altında 5, Kars'ta 1, Erzurum'da 3, Ağrı'da 5, Erzincan ve Iğdır'da 8 derece olması bekleniyor. 

Selçuk Kaya

Etiketler: buz, Erzurum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!