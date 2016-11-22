

Doğu'da kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisine giren bölgede hava sıcaklıkları ciddi düşüş kaydetti. Erzurum'da ise dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Kentte şiddetli soğuklar nedeniyle süs havuzları, şadırvanlar, dereler ve göller buz tuttu. Belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren kazaların önüne geçmek için kaldırımlarda ve caddelerde buz kırma çalışması yürüttü.

Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 28, Kars'ta 15, Ağrı'da 7, Erzurum'da 10, Erzincan'da 5, Iğdır'da 2 derece olarak kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Ardahan'da sıfırın altında 5, Kars'ta 1, Erzurum'da 3, Ağrı'da 5, Erzincan ve Iğdır'da 8 derece olması bekleniyor.

Selçuk Kaya