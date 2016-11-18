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Erzurum buz tuttu

Erzurum’da dün etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düşmesiyle kent adeta buz tuttu.

Erzurum buz tuttu

18 Kasım 2016 09:32
Erzurum buz tuttu - Tıkla İzle

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum’da dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece ölçüldü. Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Bazı çatılarda buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar soğuktan korunmak için atkı ve eldivenlerini giydi. Ayrıca buz tutan kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar zaman zaman düşme tehlikesi atlattı. Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri de buzları kırarak yoğun mesai sarf etti.
Yetkililer, buzlanmalar ve zirai don ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Isınmak için klimalı durak"
Erzurum Büyükşehir Belediyesince her yıl Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte vatandaşların kışın otobüs beklerken üşümemeleri, yazın da sıcaktan korunmaları için yapılan klimalı otobüs duraklarının sayısı çoğaltıldı.
Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler otobüs beklerken klimalı durakta bekleyerek üşümemek için çaba sarf etti. 

Ahmet Akbuğa

Etiketler: Erzurum, kar


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