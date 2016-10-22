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Erzurum Emniyeti yakınında şüpheli düzenek alarmı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün yakınındaki çöp konteynerinin yanına bırakılan ve bombayı andıran düzenek, emniyeti harekete geçirdi. Geniş güvenlik önlemleri alınarak imha edilen düzeneği bir vatandaşın çay içerek izlemesi ise dikkat çekti.


22 Ekim 2016 16:46

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Polis Evi’nin karşısında bulunan çöp konteynerin kenarına bırakılan bantlanmış şekilde bombayı andıran düzenek, polisi harekete geçirdi. İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından bölgeye emniyet şeridi çekildikten sonra Emniyet Müdürlüğü’ne çıkan İsmet Paşa Caddesi trafiğe kapatılarak geniş güvenlik önlem alındı.

Olayı çay içerek izledi

Düzeneği gördükten sonra izlemeye başlayan ve cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşları polisler bölgede uzaklaştırdı. Bu esnada bir vatandaş da olayı çay içerek rahat bir tavırla izledi. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından şüpheli düzenek fünyeyle patlatıldı. Büyük bir gürültüyle düzeneğin patlatılmasının ardından caddenin trafiğe açılmasıyla hayat normale döndü.
Bombayı andıran düzeneği oraya bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, MOBESE kamerasını da incelemeye aldı. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya
ERZURUM


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