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Erzurum güne karla uyandı!

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Erzurum güne karla uyandı!

26 Şubat 2018 10:19

Bölge genelinde havaların yeniden soğuması sonucu en düşük sıcaklığın eksi 5 derece ölçüldüğü Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaz örtüye büründü. 26 Şubat gününe karla uyanan vatandaşlar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşadı. Okula giden öğrenciler kartopu ve karlı zeminde futbol oynamanın keyfini çıkardı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve temizleme çalışmalarıyla açıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum’un doğu kesimleri, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı beklenmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, bölge genelinde akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiği belirtilerek dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Ahmet Akbuğa
 

 

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