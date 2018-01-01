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Erzurum - Horasan Karayolu ulaşıma kapandı

Erzurum'da yoldaki buzlanmanın etkisiyle şoförünün kontrolünden çıkıp kayan tır nedeniyle Erzurum-Horasan karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Erzurum - Horasan Karayolu ulaşıma kapandı

01 Ocak 2018 18:33

Romanya'dan yüklediği otomobil parçalarını İran'a taşıyan Muzaffer Direkçi, yağan kar nedeniyle yoldaki buzlanmayı fark edemeyip kullandığı tırı kaydırdı. Yoldan çıkan tır sağa doğru yan yattı ve malzemelerin büyük bir bölümü çevreye saçıldı. Trafik polisleri Erzurum istikametinden Kars, Ağrı ve Iğdır yönüne giden araçları durdurdu. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarda trafik 3 şerit olarak yaklaşık 3 kilometre kadar uzadı.
Ulaşıma kapanan yol tırın çekilmesi ile birlikte yeniden kontrollü ulaşıma açıldı. 

Şahap Çakır
 

 

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