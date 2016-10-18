Bölge genelinde dünden bu yana etkili olan yağmur sonrası hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi üzerine kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, karayollarında araç sürücülerinin zorlanmasına yol açtı. Erzurum-Tortum karayolunun yüksek kesimlerindeki Güzelyayla Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceğinin, sıcaklığın 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya