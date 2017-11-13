Erzurum polisinden gece yarısı 'huzur' uygulaması

Gece yarısı yapılan uygulamada polisi karşısında gören kadın, mahallesine dadanan şüphelilerden dert yakınarak “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diye dua etti. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucuyla mücadele, asayiş, çevik kuvvet, trafik ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve huzur uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürü nezaretinde 200 polisin katılımıyla yapılan uygulamada ekipler, şüpheli kişi ve araçları durdurup arama yaptı. Metruk binalar teker teker kontrol edildi.

Denetimlerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde 3 bin kişinin sorgulamasını yapan ekipler, bin aracı kontrol etti.

Uygulamada, aralarında "kasten adam öldürmeye teşebbüs", “uyuşturucu ticareti”, “cinsel taciz” ve “hırsızlık” suçlarından aranan zanlılar yakalandı.

“29 yıl hapis cezası bulunan zanlı çatıda yakayı ele verdi”

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri “uyuşturucu ticareti” yapmak suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Fevzi K’yi Yunus Emre Mahallesi 4’ncü Çukur Sokak üzerindeki bir evin çatısında kıskıvrak yakaladı. Fevzi K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kadınların etek altı görüntülerini çeken zanlı yakalandı”

Erzurum’un Aziziye ilçesinde hazırladığı düzenekle etekli kadınları görüntüleyen tacizci, suçüstü yakalandı.

Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde kadınların mahrem yerlerini çeken tacizci vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı. Cebine kurduğu bir düzenekle etekli kadınların görüntülerini çeken tacizci, Asayiş Şubesi Ahlak Masası ekiplerince suçüstü yakalandı. Bir lokantada aşçı olarak çalışan zanlı H. K., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kurum hırsızı yakalandı”

Erzurum’un değişik semtlerinde kurumlardan, okul ve camilerden hırsızlık yaptığı tespit edilen Furkan Şahin’de ‘huzur’ uygulamasında Erzurum polisinden kaçamadı. Birçok kurumdan hırsızlık olayı gerçekleştiren zanlı Furkan Şahin “nitelikli hırsızlık” suçundan tutuklandı.

“İşyerine ateş açan şahıs enselendi”

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesinde bir işyerine tabancayla ateş açıp, baskın düzenleyen ardından da kaçan şüpheli takibe alındı. Kimliği belirlenen şüpheli Yusuf Karadaş, Cinayet Masası ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

“Meskun mahalde ateş etme”, “6136 ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokma” suçlarından adliyeye sevk edilen Yusuf Karadaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kadından polise dua”

Erzurum'da 200 polisle 15 ayrı noktada gece yarısı yapılan uygulamada polisi karşısında gören kadın, mahallesine dadanan şüphelilerden dert yakınarak “Allah sizi başımızdan eksik etmesin” diye dua etti.

Mahallebaşı semtinde metruk binaları teker teker kontrol eden polisler, kucağında bebeğiyle mahalle sakini bir kadınla karşılaştı. Polislere özellikle saat 24. 00’dan sonra uyuşturucu kullanan şüphelilerin mahalleye dadandıklarını belirten kadın, “Bıktık artık. Buraları sarıp sarmalıyorlar. Ateş açıyorlar, insanları rahatsız ediyorlar. Polisleri bu mahallede daha çok görmek istiyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler