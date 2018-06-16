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Erzurum şehidine ağlıyor

Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi askeri uçakla Erzurum’a getirildi.

Erzurum şehidine ağlıyor

16 Haziran 2018 18:51

Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA’da şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi (33) bugün akşam saatlerinde Askeri uçakla Erzurum’a getirildi.

Bekar olan şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesinin askeri havalimanındaki karşılanma törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı. 

Törende şehit yüzbaşının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi yarın Narmanlı Cami’inde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği’ne defnedilecek.  

Şahap Gürler
 

 

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