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Erzurum'da 12 gündür kayıp Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12. günün sonunda da sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Erzurum’da kayıp Leyla’nın görüldüğü şeklindeki bir ihbar ise polisi alarma geçirdi. Yapılan arama çalışmasında ne Leyla’ya ne de ihbara konu şüpheli şahsa ulaşılamadı.

Erzurumda 12 gündür kayıp Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi

26 Haziran 2018 22:53
Erzurum'da 12 gündür kayıp Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi - Tıkla İzle

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, 12 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Leyla’nın Erzurum’da görüldüğüne dair bugün saat 20.00 sıralarında polise ihbar gitti. İhbarda Ağrı’da kaybolan Leyla’ya çok benzeyen bir çocuğun Erzurum’da Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında kısa boylu, deri montlu bir adamın yanında olduğu belirtildi. Bunun üzerine Erzurum polisi bahse konu ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Çocuk Şube ekipleri ile resmi ekipler Menderes Caddesi üzeri Daşhan civarında uzun süre arama tarama çalışması yaptı. Ancak yapılan aramalarda ne Leyla’ya ne de bahse konu deri montlu şahsa rastlanılamadı.  

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz
 

 

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