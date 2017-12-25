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Erzurum’da 21 gündür tedavisi süren asker şehit oldu

Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a sevk edilen asker, 21 gündür tedavisinin sürdüğü hastanede şehit düştü.

Erzurumda 21 gündür tedavisi süren asker şehit oldu

25 Aralık 2017 20:46

Ağrı’da 4 Aralık'ta M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenerek Erzurum'a getirilen ve Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren iki askerden Jandarma Er İdris Güleç (34), bugün akşam saatlerinde şehit düştü. Van’ın Çatak ilçesi nüfusuna kayıtlı Güleç, yarın Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından memleketine uğurlanacak.

Ağrı merkez Van yolu üzerindeki Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan M Tipi Cezaevi'nde 4 Aralık tarihinde meydana gelen olayda cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle 43 asker ile 6 kamu görevlisi zehirlenmişti. Durumu ağır olan bir uzman çavuş ile sözleşmeli er, Erzurum’a sevk edilmişti. 2 asker hastaneye alınmadan önce AFAD'ın Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif Nükleer (KBRN) ekibi tarafından taramadan geçirilmişti. Üzerlerinde çevreyi tehdit edici zararlı madde bulunmayınca askerler hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.  

Ahmet Akbuğa
 

 

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