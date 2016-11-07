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Erzurum’da 23 kilo 84 gram ot, 397 gram toz esrar ele geçirildi

Erzurum’da polisin düzenlediği yol uygulamasında 23 kilo 84 gram ot, 397 gram toz esrar ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.


07 Kasım 2016 11:44

Alınan bilgiye göre, uygulama noktasında yol uygulaması yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdular. Narkotik dedektör köpeği tarafından yapılan incelemenin ardından aracın yakıt deposu sökülerek içerisi kontrol edildiğinde 58 paket halinde toplam ağırlığı 23 kilo 084 gram gelen ot esrar, 1 paket halinde daralı ağırlığı 397 gram gelen toz esrar ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek ” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Selçuk Kaya
ERZURUM 


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