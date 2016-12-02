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Erzurum’da 3 metrelik ‘Dadaş Kardan Adam’

Erzurum’da iki gündür etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürürken, kent meydanında yapılan ve ‘Dadaş Kardan Adam’ adı verilen 3 metrelik dev kardan adam görenlerin ilgisini çekiyor.


02 Aralık 2016 11:46

Erzurum’da aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşayarak kardan adam yaptı. Kent meydanında yapılan ‘Dadaş Kardan Adam’ adı verilen yaklaşık 3 metrelik dev kardan adam görenlerin ilgisini çekiyor. Kardan adamla hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar, "Erzurum’a kar yakışıyor. Erzurum’un cilvesi soğukluğu ama güzelliği de bembeyaz örtüsü" dedi. Kentte karla mücadele çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini bildirdi. Öte yandan Tekman ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya
 

Etiketler: kardan adam


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