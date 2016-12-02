Erzurum’da aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaştı. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşayarak kardan adam yaptı. Kent meydanında yapılan ‘Dadaş Kardan Adam’ adı verilen yaklaşık 3 metrelik dev kardan adam görenlerin ilgisini çekiyor. Kardan adamla hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar, "Erzurum’a kar yakışıyor. Erzurum’un cilvesi soğukluğu ama güzelliği de bembeyaz örtüsü" dedi. Kentte karla mücadele çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini bildirdi. Öte yandan Tekman ilçesinde de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Doğa Alca - Selçuk Kaya

