Erzurum'da 80 aile daha dairelerine kavuştu

Türkiye’nin 81 ilinde ‘’Eminevim El Birliği Sistemi’’ ile faiz ödemeden ev sahibi yapan Eminevim, Erzurum’da 80 aileye tapu teslim töreni düzenledi.

Sunuculuğunu Bekir Develi’nin yaptığı tapu teslim törenine, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, daire sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde 4 bin kişinin konut sahibi olduğunu ifade eden Eminevim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, ‘’Bu sistemimizin adı el birliği insanlar faiz ödemeden, fazla para ödemeden otomobil ve ev sahibi oluyor. Bizim Doğu Bölgemizde 270 bin portföyümüz var 14 bin 506 tanesi bize kayıtlı olmuş Doğu Bölgesi bizim 12 bölgemizden birisi bunların 10 bin tanesi ise bizim aktif üyemiz ve bu Doğu Bölgesinden bu kişiler arasından 4 bini konutunu aldı. Ayrıca 3 bin kişide bizden faizsiz otomobilini aldı. ‘’ El Birliği Sistemi’’ ile daha ucuz, daha az maliyetli ev ve otomobil sahibi yapıyoruz’’ dedi.

Eminevim şirketler grubu 80 daire sahibinin arasında yapılan çekilişle 3 müşterisine de Kudüs gezisi hediye etti.

Sefa Tetik