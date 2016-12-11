Olay gece saat 05. 00 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Çat yolu üzerinde bulunan bir çorbacının önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesi alan 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bölge Eğitim Araştırma ve Palandöken Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olay sonrası kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ahmet Akbuğa

ERZURUM