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Erzurum’da bir gece 3 hırsızlık olayına karışan şahıs yakalandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki kuyumcular çarşısı Taşmağazalar'da bir gecede 3 iş yerini soyan hırsız yakalandı.


29 Eylül 2016 17:06

Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Taşmağazalar semtinde meydana geldi. Önceki gece 3 iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından soyuldu. Ahmet Gölleroğlu'na ait Kudret Gümüşçülük mağazasının kapı camını kırarak içeri giren hırsız, çekmecede bulunan yaklaşık 10 bin lirayı aldı. Erkan Polat'a ait Şahna Oltu Taşı Tespihçilik'ten yaklaşık 5 bin lira değerinde tespih, gümüş yüzük ve kolye, son olarak ise Batpazarı'ndaki Taner Kısaoğlu'na ait Ünlü Makine isimli bayisinden çalacak bir şey bulamayan hırsız kasadaki 60 lirayı alarak kayıplara karıştı.
Olayların meydana geldiği günün akşamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kameraların incelenmesi sonucu şahısın daha öncede birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan B.T. (16) olduğu tespit edildi.
Dün gece yarısı ekipler tarafından yakalanan B.T., olay yerinde elde edilen kamera görüntülerindeki şahsın kendisi olduğunu 3 olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini olay yerinden 2 adet gümüş yüzük, 2 adet tespih, 315 TL para aldığını itiraf etti.
Diğer para ve malzemeleri aldığını kabul etmeyen B.T., almış olduğu malzemeleri açık kimliğini bilmediği bir şahsa verdiğini, parayı harcadığını söyledi.
Yakalanan şahıs, hakkında adli işlem yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine ailesine teslim edildi. 

Özge Bozo
ERZURUM 


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