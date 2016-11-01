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Erzurum’da bombayla tuzaklanmış sığınak böyle imha edildi

Erzurum’un Tekman ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombayla tuzaklanmış ve içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınağı, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Erzurumda bombayla tuzaklanmış sığınak böyle imha edildi

01 Kasım 2016 11:54
Erzurum’da bombayla tuzaklanmış sığınak imha edildi - Tıkla İzle

Tekman İlçe Jandarma ve Erzurum İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Tekman ilçesi Dalsöğüt Mahallesi ile Turnagül Mahallesi arasında bulunan kırsalda bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin kış yapılanması için kullandıkları sığınak tespit edildi. İçerisinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınağın etrafının bombayla tuzaklandığını fark eden güvenlik güçleri, uzaktan imha yoluna gitti. Patlatılan sığınakta çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik kış öncesi temizlik operasyonunun devam ettiği bildirildi. 

Ahmet Akbuğa
ERZURUM 


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