Tekman İlçe Jandarma ve Erzurum İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Tekman ilçesi Dalsöğüt Mahallesi ile Turnagül Mahallesi arasında bulunan kırsalda bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerin kış yapılanması için kullandıkları sığınak tespit edildi. İçerisinde çok sayıda yaşam malzemesi bulunan sığınağın etrafının bombayla tuzaklandığını fark eden güvenlik güçleri, uzaktan imha yoluna gitti. Patlatılan sığınakta çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik kış öncesi temizlik operasyonunun devam ettiği bildirildi.

Ahmet Akbuğa

ERZURUM