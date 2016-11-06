Erzurum Cirit Sahasında organize edilen Cirit Süper Kupa finalinde Atlı Cirit Türkiye finallerinde şampiyonluğu göğüsleyen Akıncılar Atlıspor ile üçüncülük kupasını kazanan Şengel Atlıspor, karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın galibi gelen Akıncılar Atlıspor süper kupanın sahibi oldu. Müsabaka sırasında hızını alamayan bir ciritçinin atıyla birlikte düşme anı objektiflere yansıdı. Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Türkiye’de ilk kez ciritte Süper Kupa’nın düzenlendiğini ifade ederek çok heyecanlı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

AHMET AKBUĞA