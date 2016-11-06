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Erzurum’da Ciritte Süper Kupa Finali nefes kesti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cirit Süper Kupa finali izleyicilerin adeta nefeslerini kesti. Final müsabakasında hızını alamayan bazı ciritçiler attan düştü.

Erzurumda Ciritte Süper Kupa Finali nefes kesti

06 Kasım 2016 10:31
Erzurum’da Ciritte Süper Kupa Finali nefes kesti - Tıkla İzle

Erzurum Cirit Sahasında organize edilen Cirit Süper Kupa finalinde Atlı Cirit Türkiye finallerinde şampiyonluğu göğüsleyen Akıncılar Atlıspor ile üçüncülük kupasını kazanan Şengel Atlıspor, karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın galibi gelen Akıncılar Atlıspor süper kupanın sahibi oldu. Müsabaka sırasında hızını alamayan bir ciritçinin atıyla birlikte düşme anı objektiflere yansıdı. Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, Türkiye’de ilk kez ciritte Süper Kupa’nın düzenlendiğini ifade ederek çok heyecanlı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

AHMET AKBUĞA 

Etiketler: cirit, Erzurum Cirit Sahası, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu


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