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Erzurum'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

Erzurum'da terör örgütü DEAŞ'ın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Erzurumda DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

29 Ekim 2017 10:38

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, "pala" olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 22 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Ahmet Akbuğa

 

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