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Erzurum’da eğitime kar tatili

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Erzurumda eğitime kar tatili

14 Aralık 2016 08:34

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı nedeniyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bölgede yoğun kar yağışı Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan’da etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkisini artıran ve özellikle yüksek rakımlı yerlerde yer yer tipiye dönüşen kar yağışı, ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen Erzurum Bayburt Karayolu’nun Kop Dağı Geçidi’nde, trafik ekipleri, zinciri ya da kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de söz konusu yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ardahan’da ise Ardahan-Posof, Ardahan-Artvin karayollarında etkili olan tipi yüzünden kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölge genelinde etkili olan kar yüzünden özellikle yüksek kesimlerdeki karayollarında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması iş makineleriyle çalışma yapıyor.


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