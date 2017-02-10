Erzurum’da dün iki ayrı dolandırıcılık olayı meydana geldi. N.K. ve Y.K. isimli kadınları telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan Duran D. Ve İbrahim Ş. isimli şüpheliler, vatandaşlara hesaplarının FETÖ/PDY terör örgütü adına kullanıldığını söyledi. Uzun süre boyunca telefonda vatandaşlarla görüşen dolandırıcılık şüphelileri, N.K. ve Y.K.’dan belirttikleri adrese ellerindeki para ve altınları getirmesini istedi. Buluşma noktasında 75 bin lira para ve 100 bin lira değerindeki altınları alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şahısları güvenlik kameraları ile takibe alarak titiz bir çalışma yürüttü. Şahısların bulundukları yerleri tespit ettikten sonra harekete geçen ekipler, kısa süre sonra Duran D.’yi Havuzbaşında, İbrahim Ş’yi ise Büyükşehir Belediyesi yakınlarında, yanlarında dolandırdıkları para ve altınlarla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Doğa Alca

