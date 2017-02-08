İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla örgütün kamu kurumlardaki yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda FETÖ’nün adliye yapılanmasına yapılan operasyonlarda mahrem hizmet imamı olarak zabit katiplerinden sorumlu imam konumundaki 4 kişi göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Ayrıca şahısların zabit katiplerini FETÖ’ye kazandırma, himmet toplama ve örgütsel toplantılar düzenleme faaliyetlerinde oldukları belirlendi.

Selçuk Kaya

