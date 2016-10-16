Diğer
Kategoriler

Erzurum’da FETÖ soruşturması

Erzurum’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 28 öğretmen ve 37 polis gözaltına alındı.

Erzurumda FETÖ soruşturması

16 Ekim 2016 08:03

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 öğretmen ve 37 polis gözaltına alındı. Polis ve öğretmenlerin yanısıra 2’i albay toplam 9 asker, 2 veteriner, 1 hemşire, 1 fizyoterapist olmak üzere 4 sağlık görevlisi, 1’i yurt müdürü olmak üzere 2 yurt personeli, eski Erzurum Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü, 5 zabıt katibi ve 1 hakim de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünde sorgulanmaya başlandı.

Öte yandan Erzurum Adliyesinde görevli bir hakim hakkında da yakalama kararı çıkarılarak aranmasına başlandı. 

Etiketler: 28 öğretmen, 37 polis, Erzurum, fetö soruşturması, gözaltı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!