Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 öğretmen ve 37 polis gözaltına alındı. Polis ve öğretmenlerin yanısıra 2’i albay toplam 9 asker, 2 veteriner, 1 hemşire, 1 fizyoterapist olmak üzere 4 sağlık görevlisi, 1’i yurt müdürü olmak üzere 2 yurt personeli, eski Erzurum Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü, 5 zabıt katibi ve 1 hakim de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünde sorgulanmaya başlandı.

Öte yandan Erzurum Adliyesinde görevli bir hakim hakkında da yakalama kararı çıkarılarak aranmasına başlandı.