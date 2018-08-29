Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Erzurum’da FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 12 gözaltı

Erzurum’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şahıs gözaltına alındı.

Erzurumda FETÖnün gaybubet evlerine operasyon: 12 gözaltı

29 Ağustos 2018 16:57

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY mensuplarının başarısız darbe girişimi sonrasında dağılan örgütü toplamak, örgüt mensupları arasında koordine sağlamak, örgüte yeni eleman temin etmek, aranan örgüt mensuplarının saklanmasına yardımcı olabilmek amaçlı oluşturdukları hijyen-gaybubet-ışık evleri adlı hücre evlerinin tespitine, şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; bugün il merkezinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda toplam 12 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda 5 bin 915 dolar ve 6 bin TL para ele geçirildi.
Yakalanan şahıslarla ilgili tahkikat başlatıldı.  

Ahmet Akbuğa
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç