Edinilen bilgiye göre, hakkında gözaltı kararı verilen 3 avukattan 1’i hakkında tutuklama kararı verilirken, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Erzurum avukatlarının 'imamı' olduğu iddia edilen 2 öğretmenin ise gözaltına alındığı ve haklarındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 adliye personeli hakkında adli kontrol kararı verilirken, Erzurum ve doğudaki 10 ilden oluşan bölge adliye personellerinden sorumlu 'bölge imamı' olduğu iddia edilen bir öğretmen gözaltına alındı.

32 polis memuru hakkında yapılan işlemlerde 13 adli kontrol kararı, 19 tutuklama kararı verildi. Gözaltına alınan 4 subay ve astsubay hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bunun dışında FETÖ / PDY hakkında yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 9’u hakkında adli kontrol, 7’si hakkında tutuklama kararı verildi.