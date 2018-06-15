Erzurum’da gölete giren 2 lise öğrencisi boğuldu

Erzincan’da lisede öğrenim gören Arif Erkmen (16) ve Uğur Subaşı (16), bayram tatilini geçirmek üzere dün, Pasinler’e bağlı Porsuk Mahallesi’ne ailelerinin yanına geldi. Bugün saat 12.30 sıralarında serinlemek için Porsuk Göletine giren iki genç bir süre sonra suda kayboldu. İki gencin suda battığını gören arkadaşları durumu mahalle sakinlerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. AFAD’ın balık adamları gölette uzun süre arama yaptı. Balık adamlar yaklaşık 1,5 saat sonra Arif Erkmen’in cansız cesedine ulaştı.

Uğur Subaşı için de gölette arama çalışmaları sürdürülüyor.

Pasinler Kaymakamı Ayhan Terzi ve Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, arama çalışmalarını yerinde inceleyerek acılı aileleri teskin etmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Akbuğa - Murat Çankaya