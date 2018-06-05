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Erzurum’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı

Erzurum’da iki esnaf grubu arasında çıkan, bıçak ve bastonların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Polis saldırganları etkisiz hale getirip yere yatırarak ellerini kelepçeledi.

Erzurumda iki grup arasında bıçaklı kavga: 7 yaralı

05 Haziran 2018 09:32

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semti Semt Garajı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, garaj içerisindeki market işletmecileriyle seyyar satıcılar arasında yer meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa süre sonra bıçaklı, bastonlu kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçaklanarak, 4 kişi de baston darbesiyle yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafları birbirinden ayırarak saldırganları etkisiz hale getirdi. Yere yatırılarak elleri kelepçelenen saldırganlar ekip otolarıyla polis merkezlerine götürüldü.

Gürcükapı Polis Merkezi önünde yeniden arbede 

Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmalarının ardından iki taraf yakınları Gürcükapı Polis Merkezi önünde yeniden karşı karşıya geldi. Polis merkezi önünde bıçaklarla birbirlerine saldıran öfkeli gruba polis ekipleri anında müdahale etti. Taraflar etkisiz hale getirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri başka bir olay yaşanmaması için hastanelerde geniş güvenlik tedbiri aldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.  

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik
 

 

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