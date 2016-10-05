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Erzurum’da iki grup arasında döner bıçaklı, kazma, kürekli kavga

Erzurum’da iki grup arasında çıkan ve döner bıçağı, kazma, küreklerin kullanıldığı kavga İHA kamerasına anbean yansıdı.

Erzurumda iki grup arasında döner bıçaklı, kazma, kürekli kavga

05 Ekim 2016 08:10

Olay dün saat 15.00 sıralarında Erzurum’da vatandaşların en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesinde bulunan Cumhuriyet İş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç grubu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir taraf etraftan ellerine geçirdiği kazma ve kürekle saldırırken diğer taraf da bellerinde taşıdığı ‘sallama’ diye tabir edilen döner bıçaklarını çıkararak karşılık verdi. Yaşanan arbede objektiflere yansırken birbirlerine saldıran iki grubu polisler araya girerek dağıttı.
Kavgada, elinde döner bıçağı bulunan sarı kıyafetli bir gencin polislere yakalanmasının ardından bıçağı pikabın arkasına bıraktığı ve daha sonra da kaçarak uzaklaştığı görüldü. Olayda iki kişi hafif yaralanırken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.

Ahmet Akbuğa - Doğa Alca 

 


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