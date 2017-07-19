Erzurum’da ikinci ‘Hero’ tişörtü vakası

Edinilen bilgiye göre, FETÖ sanıklarının duruşmaya gelirken giydikleri ‘Hero’ yazılı tişörtü Erzurum’da bir gencin üzerine gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen çok sayıda polis ekibi, şahsı bulmak üzere çalışma başlattı. İsminin A.A. olduğu öğrenilen üniversite öğrencisini Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisindeki bir marketin önünde bulan polis ekipleri, genci gözaltına aldı. Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen öğrenci, ekip aracına bindirildi. Tişörtten haberinin olmadığını ve gözaltına alınma gerekçesini anlayamadığını ileri süren A.A., daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Önceki gün de bir şahıs gözaltına alınmıştı

Öte yandan önceki gün de aynı noktada bir başka üniversite öğrencisi, aynı tişörtü giydiği gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Yakalanan şahıs emniyette süren işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün serbest bırakıldı.

Doğa Alca - Selçuk Kaya