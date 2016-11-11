Sabah saatlerinde başlayan operasyon akşam saatlerine kadar kadar devam etti. Kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı tespit edilen abonelerin elektrikleri kesilerek yasal işlemler yapılması için tutanaklar tutuldu.

Amacın kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi olan faaliyette 110 aboneye tarama yapılırken 47 abonenin elektrikleri kesildi. Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığının desteğiyle yapılan kaçak elektrik operasyonu olaysız olarak gün boyu devam etti.

Kayıp kaçak ile mücadelenin temel amaçlarının hem israfı önlemek hem de insanları kaçak kullanmaktan caydırmak olduğunu, kentlerimizin ekonomik ve sosyal gelişimi için kaçak elektrik kullanımının bitirilmesi gerektiğini ifade eden Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, ‘’Kaçak elektrik kullanmak her şeyden önce suç. Aynı zamanda kul hakkıdır, haramdır. Ayrıca kaçak elektrik kullanımı arızalara sebep olmaktadır. Kişi tespit edildiğinde cezasıyla birlikte kullandığı miktar hesaplanıp tahsil ediliyor. Yani bu olumsuz alışkanlık mutlaka hukuki müeyyidelerle telafi ediliyor. Bizim bu konudaki kararlılığımız sadece ekonomik kayıplarla sınırlı değil. Tüm müşterilerimize karşı da etik sorumluluğumuz söz konusu.’’ diye konuştu.

Fikret Akbaş, vatandaşların kaçak elektrik kullanımı ile ilgili ihbarlarını 444 7 850 numaralı çağrı merkezi ya da www.arasedas.com internet sitesi aracılığı ile kendilerine iletilmesi durumunda gereken işlemlerin yapılacağını belirtti.