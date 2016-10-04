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Erzurum'da kar çiçekleri açtı

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Karakoçlar köyünde kar çiçekleri açtı.

Erzurumda kar çiçekleri açtı

04 Ekim 2016 08:02
Erzurum'da kar çiçekleri açtı - Tıkla İzle

Kar çiçekleri Olur’a bağlı Karakoçlar köyünde açarak kış mevsimi müjdeledi. Köy sakinleri, kar çiçeklerinin kar yağmadan önce açarak kışlık hazırlıklar yapılması anlamına geldiğini belirtiyor. Havaların soğuması ile birlikte açan kar çiçekleri adeta baharın son günlerini yaşatıyor. 

Karakoçlar köylüleri, "Çiçekler açmaya başladığında kışlık hazırlarımızı yapıyoruz, yakacağımızı hazırlıyoruz. Kar çiçeklerini hayvanlarımız yediği zaman da zehirleniyorlar. Hayvanlarımızı bu çiçeklerin açtığı yerlerden uzak tutmaya çalışıyoruz" dedi. 

Dursun Murat Aydın 

Etiketler: Erzurum, kar çiçekleri


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