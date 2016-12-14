Erzurum’da dün geceden itibaren tipi şeklinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı. Güne yaklaşık 40 santimetrelik karla uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava nedeniyle Erzurum genelinde ilk ve ortaöğretim okulları bir gün tatil edilirken, ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Zincirlerini takarak yola çıkan araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri yollarda ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yoğun kar yağışının perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrası yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Doğa Alca - Selçuk Kaya